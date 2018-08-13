ABD'den Papaz Brunson ile ilgili flaş açıklama

Reuters haber ajansının son dakika geçtiği haberde, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli bir yetkili rahip Brunson hakkında açıklama yaptı. Reuters'ın haberinde sosyal medyada ABD'nin büyükelçiliği tarafından çıkarıldığı iddia edilen, "Brunson 15 Ağustos'ta serbest kalacak" açıklamasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Reuters’ın son dakika haberinde, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan bir açıklamaya yer verildi. Büyükelçilikte görevli bir yetkili, sosyal medyada çıkan iddiaları yalanladı. Sosyal medyada ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin Brunson’ın 15 Ağustos’ta serbest kalacağına dair bir açıklamanın yer aldığını ve bunun gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İsmini açıklamayan yetkili, ABD Büyükelçiliği’nin rahip Brunson hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadığını söyledi.

