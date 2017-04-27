ABD'den Sincar tepkisi: Türkiye asla ortağımız olamaz

ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde yer alan Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Karaçok Dağı bölgelerinde PKK'ya ait hedeflere düzenlenen hava harekatının ardından, Türkiye’nin artık ABD'nin ortağı olamayacağını söyledi. PKK’nın Suriye kolu YPG ise, Türkiye’nin hava saldırılarının ardından Suriye’nin kuzeyinde uçuşa yasak bölgenin oluşturulması çağrısında bulundu.

Sputnik’in haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde yer alan Şengal Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Karaçok Dağı bölgelerini hedef alan hava saldırısının ardından, 1989 ile 1993 yılları arasında George W. Bush’un özel asistanlığını yapan, halihazırda ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı olan Richard N. Haass bazı açıklamalarda bulundu.

Hava saldırılarına tepki gösteren Haass, Twitter üzerinden Türkiye’nin IŞİD’le mücadele eden birliklere zarar vermesi gerekçesiyle artık Amerika’nın ortağı olamayacağını söyledi.

Haass’ın mesajları şu şekilde:

"Türkiye’nin Suriye’de Kürtlere karşı uyguladığı askeri harekatlar, Türkiye’nin Amerika’nın belki müttefiki olabileceğini ama asla ortağı olamayacağını gösterir nitelikte. ABD'nin politikasını, stratejik olarak tekrar değerlendirmenin zamanıdır.



(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, Potus Kongresi çağrısını, Suriye’de YPG’ye saldırmak için kullanıyor ve IŞİD’e karşı verilen mücadeleyi zedeliyor. Eğer bu hareketlerine devam ederse, Mayıs’taki ABD ziyareti iptal edilmeli."

YPG’DE “UÇUŞA YASAK BÖLGE” TALEBİ

AFP'nin aktardığı YPG'nin açıklamasında, "Sadece Suriye kuzeyinin uçuşa yasak bölge olarak ilan edilmesi, YPG'ye özgürce ülkeyi korumakta yardımcı olacak" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Sincar bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından, ABD hava harekatını onaylamadıklarını açıklamıştı. Rusya ise yapılan operasyonların kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.