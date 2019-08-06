ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Operasyon kabul edilemez

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyine düzenlenecen olası harekata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esper, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı, "Ankara ile anlaşmayı umuyoruz" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekatla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:



"Suriye topraklarından ülkemize yönelik tehditleri kaynağında engellemek için harekete geçtiğimizde 'sakın ha Afrin şehir merkezine girmeyin' diye bize gözdağı vermenin peşindeydi. Biz dinlemedik, Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz, bunu Rusya ile de Amerika ile de paylaştık. Çünkü oralardan bize bu taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir."