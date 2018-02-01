ABD'den skandal YPG açıklaması: ''Desteğe devam edeceğiz''

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, Washington'ın YPG'ye destek vermeye devam edeceğini açıkladı.

Votel, Suriye ve Irak ziyaretinin ardından telekonferansla bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Habertürk gazetesinin haberine göre Votel, konuşmasına Türkiye'nin tepkisini çekecek bir açıklamayla başladı.

Aralarında PKK’nın Suriye kolu YPG’nin de yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’nden ölenleri andı. Votel, ölen SDG’lilerle ilgili "DAEŞ’le mücadelede ortaklarımızın gösterdiği inanılmaz fedakârlığın altını çizmeliyiz" ifadesini kullandı. Votel "Küresel toplum onlara minnettar olmalı” diye de ekledi.

Votel’e Türkiye'nin Afrin operasyonuna rağmen Suriye’de YPG’yle işbirliğinin sürüp sürmeyeceği soruldu. Votel, çok net bir şekilde “Evet” yanıtını verdi. Amerikalı komutan, "Onlar DAEŞ’le mücadeleyi sürdürdükçe ve bölgede istikrarı sağladıkça biz de onlara desteğe devam edeceğiz. Bu hükümetimizin politikası" dedi.

Türkiye’nin sınırıyla ilgili haklı endişelerini anladıklarını yineledi. CENTCOM Komutanı’na “Türk askerleriyle karşı karşıya kalırsanız ne olur?” sorusu da yöneltildi. Votel, “Böyle bir çatışmanın olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Rutin olarak, her gün Türk partnerlerimizle iletişim kuruyoruz, bilgi veriyoruz” yanıtını verdi.