Galatasaraylılar Derneği’ne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Galatasaraylılar Derneği’ne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
PKK'nın üst düzey sorumlusu dahil 4 terörist öldürüldü
PKK'nın üst düzey sorumlusu dahil 4 terörist öldürüldü
ÖSYM'den müjde ! O 2 ücret de kaldırdı
ÖSYM'den müjde ! O 2 ücret de kaldırdı
Otogaza büyük indirim ! Araç sahipleri de inanamadı
Otogaza büyük indirim ! Araç sahipleri de inanamadı
Ankara'nın ardından bir patlama da Denizli'de ! Yaralılar var !
Ankara'nın ardından bir patlama da Denizli'de ! Yaralılar var !
Milyonlar bu haberi bekliyordu; Hac kura sonuçları açıklandı
Milyonlar bu haberi bekliyordu; Hac kura sonuçları açıklandı
Bu metro hattı başka ! İki ili 19 dakikada birbirine bağlayacak
Bu metro hattı başka ! İki ili 19 dakikada birbirine bağlayacak
NASA'nın canlı yayınına takılan görüntü ortalığı karıştırdı
NASA'nın canlı yayınına takılan görüntü ortalığı karıştırdı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 01 Şubat 2018 21:12

ABD'den skandal YPG açıklaması: ''Desteğe devam edeceğiz''

ABD'li General Votel, YPG'ye desteklerinin devam edeceğini söyledi. Votel, Türk ordusuyla karşı karşıya gelmemek için her gün iletişim halinde olduklarını da belirtti.

ABD'den skandal YPG açıklaması: ''Desteğe devam edeceğiz''
A+ A-

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, Washington'ın YPG'ye destek vermeye devam edeceğini açıkladı.

Votel, Suriye ve Irak ziyaretinin ardından telekonferansla bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Habertürk gazetesinin haberine göre Votel, konuşmasına Türkiye'nin tepkisini çekecek bir açıklamayla başladı.

Aralarında PKK’nın Suriye kolu YPG’nin de yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’nden ölenleri andı. Votel, ölen SDG’lilerle ilgili "DAEŞ’le mücadelede ortaklarımızın gösterdiği inanılmaz fedakârlığın altını çizmeliyiz" ifadesini kullandı. Votel "Küresel toplum onlara minnettar olmalı” diye de ekledi. 

Votel’e Türkiye'nin Afrin operasyonuna rağmen Suriye’de YPG’yle işbirliğinin sürüp sürmeyeceği soruldu. Votel, çok net bir şekilde “Evet” yanıtını verdi. Amerikalı komutan, "Onlar DAEŞ’le mücadeleyi sürdürdükçe ve bölgede istikrarı sağladıkça biz de onlara desteğe devam edeceğiz. Bu hükümetimizin politikası" dedi. 

Türkiye’nin sınırıyla ilgili haklı endişelerini anladıklarını yineledi. CENTCOM Komutanı’na “Türk askerleriyle karşı karşıya kalırsanız ne olur?” sorusu da yöneltildi. Votel, “Böyle bir çatışmanın olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Rutin olarak, her gün Türk partnerlerimizle iletişim kuruyoruz, bilgi veriyoruz” yanıtını verdi.

Joseph Votel , terör , amerika , ABD , pyd , ypg , Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM