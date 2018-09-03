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  4. 03 Eylül 2018 23:59

ABD'li uzmandan flaş Türkiye yorumu: ''Tekrar ediyor''

ABD'li uluslararası strateji uzmanı ve analist Martin Sieff, ABD ve Türkiye hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'li uzmandan flaş Türkiye yorumu: ''Tekrar ediyor''
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ABD'li uluslararası strateji uzmanı ve analist Martin Sieff, Washington yönetiminin son dönemde Türkiye ile yaşadığı gerilimde attığı adımların I. Dünya Savaşı sırasında Winston Churchill'in Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya ve İttifak Devletleri yanında savaşa girmesine yol açan hataları hatırlattığını belirtti.

United International Press (UIP) haber ajansı ile Washington Times  gazetesinde 24 yıl dış haberler muhabiri ve analist olarak çalışan, CNN, NPR, Fox  News ve BBC'de yorumculuk yapan Sieff, ABD merkezli Stratejik Kültür Vakfı'nın  internet sitesinde yayımladığı makalede, Trump yönetiminin son dönemde Türkiye  ile yaşadığı gerilimin müttefiki olan kilit bir ülkeyi kaybetmesine yol  açabileceği uyarısında bulundu.

Sieff, "Churchill'in hatalarını tekrar etmek: ABD, Türkiye'yi Şanghay  İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) katılmaya mı zorluyor?" başlıklı yazısında, ABD'nin  Rahip Brunson krizi nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar, ikili ticarette  getirdiği yeni gümrük tarifeleri ile F-35 savaş uçaklarının satışını engellemeye  yönelik kararlarının, I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'de Winston Churchill'in  Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa girmesine yol açan hatalı  adımlarına benzediğini ifade etti.

Churchill'in o dönemde siyasi sorumlu olarak, İngiltere tersanelerinde  inşa edilen, Osmanlı Devleti'nin parasını peşin ödediği  2 savaş gemisini teslim  etmediğine işaret eden Sieff, bu kararın Osmanlı Devleti'nin, Almanya ve  Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yanında savaşa girmeye zorladığına dikkati  çekti.

Sieff, Osmanlı'nın Almanya'dan aldığı savaş gemileriyle savaşa  girmesinin ardından Türk boğazlarının İtilaf Devletleri'ne kapandığı, bu yüzden  İngiltere ve Fransa ile Rusya arasındaki ikmal hattının kesildiği, İngilizlerin  bu hattı yeniden açmak için Çanakkale cephesinde başlattığı savaşın hezimetle  sonuçlandığını hatırlattı.

Sieff, ABD'nin bugün Türkiye'yi yabancılaştıracak adımlar atarak  İngiltere'nin geçmişteki stratejik yanlışını tekrarladığı, bu durumun Türkiye'yi  Kuzey Atlantik İttifakı'ından (NATO) uzaklaştırarak, ŞİÖ ve Avrasya Ekonomik  Birliği (AEB) gibi Rusya'nın öncülük ettiği rakip uluslararası ittifak  girişimlerine katılmaya zorlayacağı uyarısında bulundu.

Türkiye'nin halihazırda ŞİÖ ile diyalog ortağı olduğuna dikkati çeken  Sieff, ayrıca AEB ile de serbest ticaret anlaşması yapmayı düşündüğünü ifade  etti.

Martin Sieff, analizini şöyle sürdürdü:

"Bugün Washington, Makedonya, Karadağ ve Gürcistan gibi küçük  ülkeleri, Estonya, Letonya ve Litvanya gibi başka küçük ülkelerin bulunduğu NATO  İttifakına entegre etmek için çabalarken aynı anda Türkiye'ye yıpratıcı  yaptırımlar uygulama konusunda takıntılı bir tutum içinde. Oysa 63 yıldır NATO  ittifakının bir parçası olan Türkiye, ABD'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki  askeri konuşlanması açısından hayati önemde. Rusya ile olası bir savaş durumunda  ABD savaş gemilerinin Karadeniz'deki ikmal ve operasyon kabiliyeti tamamen  Türkiye'nin işbirliğine bağlı olacak."

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde NATO ve ABD'nin rolüne dair  şüpheler nedeniyle Türkiye'de NATO'ya olan güvenin giderek azaldığına işaret eden  Sieff, "Türkiye'de giderek artan bir çoğunluk NATO'ya güvenmekten, ondan  korkuyor." ifadesini kullandı.

AA

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