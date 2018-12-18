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  4. 18 Aralık 2018 23:51

Beyaz Saray'dan Gülen'in iadesi hakkında açıklama

Beyaz Saray, teröristbaşı Fetullah Gülen'in iadesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray'dan Gülen'in iadesi hakkında açıklama
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Beyaz Saray'dan yapılan teröristbaşı Fethullah Gülen açıklamasında, "Trump, Erdoğan'a Gülen'in iadesi konusuna bir bakacağını söyledi." ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Trump, Erdoğan'a Gülen'in iadesi konusunda sadece bir bakacağını söyledi" İfadesine yer verildi.

"SOMUT ADIMLARI GÖRMEMİZ GEREK"

ABD'de yaşayan 15 Temmuz hain darbe girişiminin sorumlusu FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in, Türkiye'ye iadesi konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "En son Buenos Aires'te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi ancak somut adımları görmemiz gerek" sözlerine Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

"HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNULMADI"

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından yapılan yeni açıklamada ise, "ABD Başkanı Trump, Türk lidere (Cumhurbaşkanı Erdoğan) sadece 'Bir bakacağız' dedi" ifadesi kullanıldı. Sanders, "İade ihtimallerine bir bakacağız denildi ancak her hangi bir taahhütte bulunulmadı" diyerek önceki gün yapılan açıklamanın bir benzerini yapmış oldu.

"GÜLEN'İN SINIR DIŞI EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pazar günü Doha'daki bir forumda yaptığı açıklamada, Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesinde ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Gülen ve diğerlerinin sınır dışı edilmesi için çalışıldığını söylediğini' ifade etmişti.

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