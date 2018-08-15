Beyaz Saray'dan yeni Türkiye açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı Trump'ın Rahip Brunson'un serbest bırakılmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Başkan, Pastör Brunson’ın yanı sıra diğer Amerikan vatandaşları ve diplomatik misyonların çalışanları serbest bırakılmadığı için büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor” dedi.

Sözcü Sanders, "Türkiye'yi doğru olanı yapmaya ve bu kişileri serbest bırakmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN SORUNLARI YAPTIRIMLA BAŞLAMADI'

Öte yandan, Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert bugünkü basın toplantısında Türkiye’yle yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi.

Nauert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerikan elektronik ürünlerine boykot çağrısının Türkiye tarafından resmi politika olarak izlenip-izlenmediğini görmek için bekleyeceklerini söyledi.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, Nauert bir soru üzerine "Türkiye'nin ekonomik sorunları ABD politikalarının sonucu değildir. Türkiye'nin sorunları iki bakana uygulanan yaptırımla başlamadı" dedi.

Erdoğan'dan canlı yayında ABD ürünlerine boykot çağrısı