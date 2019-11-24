CIA çalışanı casusluktan tutuklandı

55 yaşındaki Jerry Chuan Shing Lee isimli eski istihbarat görevlisi 2007’de CIA’den ayrılarak Hong Kong’a yerleşmiş. Daha sonra Lee’ye 2010 yılında iki Çinli istihbarat yetkilisi 100 bin dolar (570 bin TL) ve CIA’den bilgi aktarmak karşılığında “ömür boyu” koruma teklif etmiş. 2018 Ocak ayında New York’ta havalimanında tutuklanan Jerry Chuan Shing Lee, geçen mayısta suçunu itiraf etmişti.

Öte yandan Çin için casusluk yaptığını itiraf eden Çin vatandaşı Vang “William” Liçiang, Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı’na (ASIO) bilgi vererek siyasi sığınma talebinde bulundu. Vang’ın eşi ve küçük oğluyla turist vizesiyle yaşadığı Sydney’de bilinmeyen bir yerde tutulduğu belirtildi.