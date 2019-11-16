Cinayetten sonraki hareket çok konuşulmuştu... İdam edildi !

1994 yılında, ABD'nin Georgia eyaletindeki bir mahalle bakkalının kasiyerini öldüren Ray Jefferson Cromartie, 52 yaşında idam edildi. İdam, Jackson'daki eyalet hapishanesinde gerçekleşti.

Görevliler, Ray Jefferson Cromartie'ye söyleyecek son bir sözü olup olmadığını sorduğunda, idam mahkumu "Hayır" cevabını verdi. Ardından kendisine dua okunmasını isteyip istemediği sorusu yöneltildi. Cromartie, bu kez "Evet" cevabını verdi.

AP haber ajansının bildirdiğine göre, mahkum zehirli iğne ile idam edildi.

Ray Jefferson Cromarti, 1994 yılının nisan ayında, Georgia-Florida yakınlarındaki Thomasville'deki bir markatte çalışan Richard Slysz'ı öldürmüştü. Mahkeme, 10 Nisan'da gerçekleşen olay sonrasında Ray Jefferson Cromartie'nin idam edilmesine karar vermişti. Yanında bir kişiyle birlikte markete giren Cromartie, cinayetten sonra hiçbir şey olmamış gibi buzdolabından iki bira alarak olay yerinden ayrılmıştı.