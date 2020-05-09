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  4. 09 Mayıs 2020 10:57

Darısı başımıza! Sağlık çalışanlarına tatil hediye edildi

Koronavirüs vaka ve ölüm sayısındaki patlamanın ardından ABD'de sağlık çalışanlarına teşekkür edilerek, tatil paketi hediye edildi.

Darısı başımıza! Sağlık çalışanlarına tatil hediye edildi
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Yerel basında yer alan haberlere göre American Airlines ve Hyatt Hotels Corporation, New York’ta salgının en kötü vurduğu Elmhurst Hastanesi’nde görev yapan 4 bine yakın doktor, hemşire, temizlik ve mutfak çalışanına teşekkür amaçlı tatil hediye etti. Tatil sürprizi, hastane çalışanlarınca sevinçle karşılandı.

American Airlines genel müdürü Robert Isom, “Elmhurst’daki her çalışan, hayal bile edemeyeceğimiz zorluklarla karşılaştı. Kendilerinden çok şey kattılar ve her hasta ile özen, merhamet ve eşitlikle çalıştılar. Ara verebildikleri zaman, uzakta geçirecekleri bu zaman umarım kendine ve sevdiklerine iyi gelir. Umarım kahramanları için minnettarlığımızı hissederler” dedi.

 
 

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