Harvard Üniversitesi'nden Prens'in vakfına iptal kararı

Üniversite sözcüsü Jonathan L. Swain, Prens Muhammed’in vakfı MiSK’ten gelen 100 öğrenciye ayrılan yaz okulu kontenjanın iptal edildiğini belirtirken iptale ilişkin gerekçe göstermedi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ekim ayında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) gibi Amerikan üniversitelerinin Suudi hükümeti ile finansal ilişkileri tartışma konusu olmuştu. Şubat ayında Harvard ve MIT’e bağlı kuruluşlardan yaklaşık 100 kişilik bir grup, Cambridge Halk Kütüphanesi’nde, “Bu Üniversite Kimin” başlığıyla düzenledikleri programda, üniversitelere, Suudi Arabistan hükümetiyle finansal ilişkilerinde şeffaf olma çağrısında bulunmuştu.