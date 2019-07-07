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  4. 07 Temmuz 2019 09:25

Harvard Üniversitesi'nden Prens'in vakfına iptal kararı

ABD’nin saygın eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın vakfı tarafından desteklenen öğrencilere ayrılan kontenjanın iptal edildiğini bildirdi.

Harvard Üniversitesi'nden Prens'in vakfına iptal kararı
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Üniversite sözcüsü Jonathan L. Swain, Prens Muhammed’in vakfı MiSK’ten gelen 100 öğrenciye ayrılan yaz okulu kontenjanın iptal edildiğini belirtirken iptale ilişkin gerekçe göstermedi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ekim ayında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) gibi Amerikan üniversitelerinin Suudi hükümeti ile finansal ilişkileri tartışma konusu olmuştu. Şubat ayında Harvard ve MIT’e bağlı kuruluşlardan yaklaşık 100 kişilik bir grup, Cambridge Halk Kütüphanesi’nde, “Bu Üniversite Kimin” başlığıyla düzenledikleri programda, üniversitelere, Suudi Arabistan hükümetiyle finansal ilişkilerinde şeffaf olma çağrısında bulunmuştu.

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