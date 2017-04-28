Londra polisi operasyonda bir kadını vurdu

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan terör operasyonunda polis bir kadını vurdu. BBC, Londra'nın kuzeyindeki Willesden semtindeki bir evi hedef alan baskında silahların ateşlendiğini bildiriyor.

Dün akşam saatlerindeki operasyonda silahlı polisler Harlesden Road'daki bir eve göz yaşartıcı gazla girdi. Uluslararası haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda evin penceresindeki kurşun izleri görülüyor.

Görgü tanığı: Otomatik silahlı bir kişi yokuş aşağı kaçtı

Görgü tanığı Alex Paton, beyaz takım elbise giymiş bir kadının kelepçelendiğini gördüğünü söyledi. Paton ayrıca, maskeli ve silahlı polisler evin çevresindeyken bir kişinin otomatik silah ve gaz maskesiyle yokuş aşağı kaçtığını aktardı.

Mahallede yaşayan bir başka görgü tanığı, vurulan kadının karnının sol tarafı ve sol kolundan yaralandığı bilgisini verdi.

Bir diğer görgü tanığı ise, peş peşe silah sesleri duyduğunu belirterek baskın yapılan evde Müslümanların yaşadığını söyledi.

Polisin evi bastığı anların görüntüsü, sosyal medyada da paylaşıldı.

Polis: Bıçaklı saldırganla ilgisi yok

Altı şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda polis merkezine götürülenler arasında 16 yaşındaki bir genç de var. Kent semtinde ise 43 yaşındaki bir kadın tutuklandı.

Londra polisi, düzenlediği basın toplantısında bir terör saldırısı tehdidinin ortadan kaldırıldığını duyurdu.