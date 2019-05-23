Pompeo'dan Çin açıklaması

CNBC’e konuşan Pompeo, Çin’in oluşturduğu tehdidin, Çinli teknoloji şirketlerinin Çin Komünist Partisi ile derin bağları olduğunu ifade etti ve Huawei’in kullanıcıların kişisel bilgilerini Çin Komünist Partisine ilettiğini belirtti.

Google’ın ardından pek çok teknoloji firmasının Huawei ile bağlarını keseceğini düşündüğünü söyleyen Pompeo, ABD ve Çin ilişkilerine değinerek Başkan Donald Trump’ın karşılıklı ticaret ilişkileri kurması gerektiğini söyledi.

Pompeo sözlerini iki ülkenin ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydetmeye devam edeceğini ve bir imzalanacak bir ticaret anlaşmasının tüm dünyanın yararına olacağını belirtti.