Protez yüz maskesi ile yaşlı kılığına girip 100 bin dolar çaldı!

Dolandırıcılar dünyanın her yerinde yaratıcı tekniklere başvuruyor.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dolandırıcı yüzünü değiştirdi.

ABD'nin Michigan ve Kansas eyaletlerindeki kumarhanelere gidem John Colletti adındaki bir adam yüz protezi kullandı.

FBI'dan yapılan açıklamaya göre başkalarına ait bilgileri ele geçiren Colletti, sahte yüz maskesi yaptı. ,

Yaklaşık 10 kişinin bilgilerini ele geçiren dolandırıcı gişelere giderek sahte sürücü belgelerini gösteriyordu. Kumarhanelerden bu yolla para çeken adamın 100 bin dolara yakın para çektiği belirtildi.

Gerçek yaşı 35 olan John Colletti, tek seferde 30 bin dolara kadar para çekti.

Colletti'nin hasır şapka ve gözlük takıp yaşlı adam imajını güçlendirmek için kumarhane içerisinde engelli scooter'ı kullandığı belirtildi.

Colletti son olarak Kansas'taki bir kumarhaneden 20 bin dolar para çekmeye çalışırken yakalandı. Görevlilerin sorularından kaçan Colletti tuvalete gidip yeniden kılık değiştirdi ancak kaçamadı.