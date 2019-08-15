Skandal karar ! Trump istedi girişleri yasaklandı...

çağrısı yaptı.

Trump Perşembe günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada iki Kongre üyesiyle ilgili olarak, "İsrail'den, tüm Yahudilerden nefret ediyorlar. Onların düşüncelerini değiştirecek hiçbir şey söylenemez ya da yapılamaz" demişti.

Trump'ın çağrısının ardından İsrail'den yapılan açıklamada vekillerin girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yakın ilişkisi bilinen Trump daha önce de sık sık Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ı eleştirmiş, onlara yönelik "ırkçı" bazı suçlamalarda bulunmuştu.

Donald Trump bir kez iki Kongre üyesi için, "Ailelerinin doğduğu ülkelere gitsinler" demişti.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Ron Dermer ise geçen ay Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkelerini ziyaretine izin vereceklerini söylemişti.