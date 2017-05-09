Skandal sonrası ABD'den ilk açıklama !

ABD'nin YPG'ye ağır silah vermesine dair açıklamada bulunan Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, "Güvenlik riskleri konusunda Türkiye'ye güvence veriyoruz" dedi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ile birlikte Litvanya'ya giden Pentagon Sözcüsü Dana White da konuyla ile ilgili yazılı açıklama yayımladı.

'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK KAYGILARINDAN FAZLASIYLA FARKINDAYIZ'

White, açıklamada "Koalisyon ortağımız Türkiye'nin güvenlik kaygılarının fazlasıyla farkındayız. Türkiye hükümetine ve halkına şu konularda güvence vermek isteriz: ABD, NATO müttefikini koruma ve yeni güvenlik risklerinin önünde geçme taahhüdünde bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

''ABD Suriyeli Kürtlere ağır silah gönderecek''

YPG'YE SİLAH YARDIMI

Türkiye, PKK'nın Suriye kolu olarak kabul ettiği YPG'ye silah yardımı yapılmasına karşı. ABD'nin ağır silahları YPG'ye ne zaman teslim edeceği bilinmiyor.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Savunma Bakanı Fikri Işık ile gün içerisinde telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Türk mevkidaşına "Amacımız Rakka'yı almak için Türklerle beraber çalışmak. Bunu nasıl yapacağımızı çözeceğiz" demişti.