''ABD Suriyeli Kürtlere ağır silah gönderecek''

AP'nin haberine göre ABD'li yetkili: Trump yönetimi Suriyeli Kürtlere ağır silah verilmesini öngören kararı onayladı.

Öte yandan AP'nin haberinden kısa süre önce AA'nın geçtiği habere göre, Danimarka'daki DEAŞ ile mücadele toplantısında bulunan ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye ile askeri ve diplomatik alanda çok yararlı görüşmeler yapıldığını belirttikten sonra, "Birbirine destek olan NATO müttefiki olmamıza rağmen, sorun ya da izlenecek yol konusunda aynı kesinlikteki yargılarla yürüyeceğimiz anlamına gelmiyor" dedi.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleşen DEAŞ ile mücadele toplantısına katılan Mattis, konferansın ardından Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen ile basın toplantısı düzenledi.

Mattis basın toplantısında Türkiye ile ilgili bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

“NATO müttefikimiz Türkler ile askeri ve diplomatik alanda çok yararlı görüşmelerimiz oldu. Birbirine destek olan NATO müttefiki olmamıza rağmen, sorun ya da izlenecek yol konusunda aynı kesinlikteki yargılarla yürüyeceğimiz anlamına gelmiyor."

'ÇOK ŞANSSIZ BİR GÖRÜŞ AYRILIĞI'

Basın toplantısının ardından AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Danimarka Savunma Bakanı Frederiksen de, Türkiye ile ABD arasındaki görüş farklılığına yönelik şu ifadeleri kullandı: “Biz çok şanssız bir görüş ayrılığı olduğunu düşünüyoruz bu konuda. Bizim için önemli olan sonuç. Bizim odaklandığımız nokta DEAŞ’ın yok edilmesi ve Rakka’yı kurtarmak. Asıl mesele bu. Önemli olan bu iş için var olan ve yapabilecek güçlerin operasyonda yer alması.”