Narin cinayetinde aylar sonra ortaya çıkan bir yeni korkunç iddia daha!

Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken cansız bedeni dere yatağına gizlenmiş halde bulunan ve aile içi bir cinayete kurban gittiği belirlenen minik Narin'le ilgili hem davalar hem de tartışmalar sürerken ünlü dedektif Savaş Kurtbaba katıldığı canlı yayında katil zanlısı olarak dikkat çeken bir ismi işaret etti.

Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken cansız bedeni dere yatağında gizlenmiş halde bulunan ve korkunç bir aile içi cinayete kurban gittiği ortaya çıkan minik Narin ile ilgili davada Narin'in annesi, amcası, kardeşi ve amcasının işçisi hakkında verilen ceza onanırken mahkemedeki ayrıntılar bir kez daha kan dondurmuştu.

Ekol TV'de yayımlanan programa konuk olan ünlü cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, cinayetin aydınlanması için aile üyelerinin, özellikle de amcanın konuşması gerektiğini söyledi.

Kurtbaba, "Ben annenin cinayeti işlediğini düşünmüyorum. Ben cinayeti abinin işlediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtbaba'nın Narin cinayetine dair sözleri şu şekilde;

"Aile içerisinde genelde böyle olur. O yörenin kendine özgü feodal yapısı var. Üst akıl dediğimiz amcanın böyle bir karar vermesi, diğer büyüklerin de 'doğru karar' deyip ilerlediği bir süreç. Diğer üyeleri konuşturamazsınız. Sadece bir çocuk konuştu, o da 'Salim amcam böyle söylememi istedi' dedi.

Biz ne öldüreni öğreneceğiz ne de sebebini. Ancak onlar çıkıp 'biz bunu itiraf etmek istiyoruz' derse öğreneceğiz. Onda da amca çıkıp söyleyecek ki öğrenelim. Ben annenin cinayeti işlediğini düşünmüyorum. Ben cinayeti abinin işlediğini düşünüyorum."