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  4. 20 Mart 2018 08:23

Sürücüsüz Uber aracının çarptığı kadın öldü

Taksi hizmeti veren Uber'in sürücüsüz araçlarından biri, ABD'de bir yayanın ölümüne neden oldu.

Sürücüsüz Uber aracının çarptığı kadın öldü
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ABD basınındaki haberlere göre, Arizona eyaletinin Tempe kentinde sürücüsüz araç testlerine devam eden Uber, bir kadına çarparak ölümüne neden oldu. 

Tempe Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya yer verilen haberlerde, yerel saatle 22.00 sularında karşıdan karşıya geçen ve henüz isminin açıklanmadığı kadına Uber'in sürücüsüz aracının çarptığı ifade edildi. 

Söz konusu kadının karşıdan karşıya geçerken yaya şeridinin dışında olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kadının hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, Uber'in sürücüsüz aracının kaza anında kendini idare ettiği, ancak şirketin bir mühendisinin denetim amacıyla aracın direksiyonunun başında olduğu kaydedildi. 

Uber'den yapılan açıklamada ise olayın ardından şirketin ABD'nin Tempe, Pittsburgh, San Francisco kentlerinde ve Kanada'nın Toronto şehrinde sürücüsüz araç testlerini askıya aldığı duyuruldu. 

Ayrıca, kendi kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, hayatını kaybeden kadının ailesine baş sağlığı dilerken, şirketin polisle iş birliği içinde olayın soruşturmasına destek verdiğini belirtti.

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