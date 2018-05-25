Trump 24 saatte kararından vazgeçti

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı zirveyi iptal etmesine karşın Pyonyang'dan gelen ''yine de ABD ile görüşmek isteriz'' mesajından memnun kaldı.

"GÖRÜŞMELERE AÇIĞIZ"

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan'ın, "Trump'ın Kim'le zirveyi iptal etmesine rağmen ABD ile görüşmelere açığız" sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.

"SADECE ZAMAN SÖYLEYEBİLİR"

''Kuzey Kore'nin sıcak ve verimli açıklama göndermesi çok iyi haber'' diyen Trump, şöyle devam etti: ''Nereye götüreceğini yakında göreceğiz, umalım uzun ve kalıcı refah ve barışa götürsün. Bunu sadece zaman (ve yetenek) söyleyebilir.''