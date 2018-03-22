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  4. 22 Mart 2018 19:28

Trump ''savaş''ın fitilini ateşledi !

ABD Başkanı Trump, ticaret savaşlarını başlatacak bir hamlede bulundu.

Trump ''savaş''ın fitilini ateşledi !
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Ticaret savaşlarının fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzaladı.

Çin'in ABD'nin teknoloji ve ticaret sırlarını çaldığı ve Amerikalı şirketlerin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından Ağustos 2017'de başlattığı soruşturma sonucunda alınacak kararlar çerçevesinde, Çin menşeli yüzlerce ürüne ek gümrük vergileri konulmasının yanı sıra Çinli şirketlerin ABD'deki yatırımlarına bazı kısıtlamalar getirdi. 

Ticaret savaşları başlıyor! Bugün açıklayacak

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