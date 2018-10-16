Trump Suudi Veliaht Prens Selman ila görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kendisine Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili İstanbul’daki konsolosluk binasında ne olduğuna dair bilgisi olmadığını söylediğini belirtti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün bin Selman ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Türk yetkili Cemal Kaşıkçı haberini doğruladı

Donald Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Az önce Suudi Arabistan Veliahtı ile konuştum ve Türkiye’deki konsolosluk binasında olup bitenle ilgili hiçbir bilgisi olmadığını söyledi. Bin Selman, telefon görüşmesi sırasında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikteydi. Bu konudaki soruşturmayı tamamlamak için hızlıca ilerleteceğini söyledi. Cevaplar kısa süre içinde gelecek."

Pompeo bugün Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’da bin Selman ile bir araya gelerek, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını görüşmüştü.