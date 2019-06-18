Türkiye'yi tehdit eden Shanahan adaylıktan vazgeçti

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in "savunma bakanı adaylığından geri çekilme kararı verdiğini" açıkladı.

Trump ayrıca Ordu Sekreteri Mark Esper'in yeni ABD Savunma Bakanı Vekili olacağını söyledi.

ABD'nin mektubunde ne yazıyordu?

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektupta "S-400'lerden vazgeçilmezse F-35 eğitimlerinin 31 Temmuz'da biteceğini ve F-35 ile ilgili yapılacak üst düzey toplantıya Türk yöneticilerin davet edilmemesinin değerlendirildiği belirtilmişti. Mektup sonrasında ABD'de Türk pilotlarının eğitimi durduruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi mektup gönderildiği belirtilmişti.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış, bilinen görüşlerimiz ve önerilerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir."