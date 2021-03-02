ABD'de dördüncü dalga paniği

Koronavirüs salgınının merkez üssü ABD'de yeni mutasyonların ortaya çıkması endişe yarattı. Ülkede dördüncü dalga yaşanabileceği belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Yöneticisi Doktor Rochelle Walensky, Covid-19'a dair önemli bir açıklamada bulundu.

Dr. Walensky, ABD için dördüncü dalga riskinin bulunduğunu savundu. Ülkede günlük yeni vaka seviyesinin 70 bin civarında seyrettiğini belirten Walensky bu sayıların yüksek olduğunu ifade etti.

Ayrıca ülkede günlük ölüm sayıları halen 2 binin üzerinde. Dr. Walensky, "Lütfen beni dikkatle dinleyin. Mutasyon varyantları yayılıyor. Şimdiye kadar elde ettiğimiz bütün kazanımları kaybetmenin eşiğindeyiz. Bu mutasyonlar hem insanlarımız hem de gelişimimiz için gerçek tehlike oluşturuyor" dedi.

Covid-19'un birden fazla mutasyonu bulunuyor. Şimdiye kadar en tehlikeli mutasyonlar İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da tespit edildi.

CDC'nin tahminlerine göre bulaş oranı yüksek olan B117 varyasyonu (diğer adıyla İngilitere mutasyonu) ABD'de mart ayında ana salgın haline gelebilir. İngiltere mutasyonunun en büyük ayırıcı özelliği Covid-19'un daha bulaşıcı hale gelmesi.

Hızlı yayılan yeni tür nedeniyle ülkede dördüncü corona virüs dalgası yaşanacağından endişe ediliyor.



ABD'de Covid-19 vaka sayıları 29 milyonu aştı, can kaybı ise 527 binin üzerine çıktı.