ABD'de kadınlardan ''kürtaj'' yürüyüşü

ABD'de Eylül ayında Teksas’ta yürürlüğe giren yeni kürtaj yasası tartışılmaya devam ederken kadınlardan protesto yürüyüşü geldi.

Başkan Joe Biden yönetiminin de, federal yasalara aykırı olduğunu söylediği tartışmalı Teksas yasası, halka yaptırım gücü sunarak, yaklaşık altı haftalık hamilelikten sonra kürtaj sağlayan veya kürtaja "yardım veya yataklık eden" herkesi dava etmelerini sağlıyor.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE YÜRÜDÜLER

Ülkede kürtajı yasal kılan, 1973 tarihli Roe-Wade davası kararının yeniden gündeme gelmesiyle beraber tartışmalar federal boyuta ulaştı ve gözler Anayasa Mahkemesi’ne çevrildi.

Dün, Washington’da Federal Plaza adlı meydanda bir araya gelen binlerce kadın da “Kürtaj kişisel bir tercihtir, yasal bir tartışma değil”, “Herkes kendi rahmine baksın”, “Herkesin kürtaj olmuş bir sevdiği var” şeklinde mesajlar yazılı pankartlarla Anayasa Mahkemesi’ne yürüdü.

Ülke genelindeki yürüyüşü düzenleyenler arasında olan Kadınlar Yürüyüşü hareketi liderlerinden Rachel O’Leary Carmona açıklamasında, “Bu yürüyüş, anayasal hakkımız olan kürtaj hakkımızı güvence altına almak ve güçlendirmek için. Bu, bizim yanımızda olmayan ya da gerektiği gibi acil adım atmayan Anayasa Mahkemesi hakimleri, eyalet milletvekilleri ve senatörlere karşı bir mücadele” ifadelerini kullandı.

COLLINS: TEKSAS YASASI İNSALIK DIŞI

Washington’daki gösteride kürsüye çıkan konuşmacılar Teksas eyalet yönetimine karşı tepkilerini yineledi.

Teksas’ın Dallas kentindeki Afiya Merkezi adlı kadın sağlık kuruluşundan Marsha Jones da Washington’da yaptığı konuşmada, “Teksas’a gününü göstereceğiz. Artık bize bedenimizle ilgili ne yapmamız gerektiğini söyleyemeyeceksiniz” dedi.

Diğer taraftan, Maine eyaletinde, yürüyüşten bağımsız başka bir etkinlikte konuşan Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins de Teksas yasasını “aşırı, insanlık dışı ve anayasaya aykırı” olarak nitelendirdi ve benzeri yerel yasaların federal düzeyde geçersiz kılınacağı vaadinde bulundu.

Collins ayrıca iki Demokrat bir Cumhuriyetçi olmak üzer üç meslektaşıyla birlikte bu konuda adım atma hazırlığında olduklarını da vurguladı.

Amerika’da eski Başkan Donald Trump’a karşı başlatılan Kadın Yürüyüşü her yıl düzenlenen bir protesto eylemine dönüştü.

2017 yılında, Trump’ın başkanlık görevini devraldığı yemin töreninin ardından düzenlenen yürüyüşe milyonlar katılmıştı. Ancak hem Trump’ın artık görevde olmayışı, hem de devam eden pandemi, katılımın bu yıl yüzbinlerle sınırlı kalmasının başlıca nedenleri olarak görülüyor.

Washington’daki yürüyüşe komedyen Cristela Alonzo, oyuncu Busy Philipps ve yüzücü Schuyler Bailer gibi ünlü isimler de katılırken, güvenlik önlemlerinin birkaç hafta önce Trump destekçilerinin düzenlediği gösteri öncesinde alınan önlemlerden çok daha az olduğu dikkat çekti. Kongre Polisi yetkilileri, bugün düzenlenen yürüyüşle ilgili herhangi bir şiddet eğilimi işareti tespit edilmediğini söyledi.