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ABD'de maymun çiçeği virüsü için OHAL ilan edildi

ABD'de maymun çiçeği virüsü için OHAL ilan edildi

New York Valisi Kathy Hochul, maymun çiçeği salgını nedeniyle eyalette olağanüstü hal ilan etti.

Valiliğin internet sitesinden yayınladığı açıklamasında Hochul, "New York eyletinin maymun çiçeği salgınıyla ilgili son verilerini inceledikten sonra, bu salgınla mücadele çabalarımızı güçlendirmek için olağanüstü hal ilan ediyorum" ifadelerine yer verdi.

ABD'de tespit edilen her 4 maymun çiçeği vakasından birinin New York eyaletinde olduğu bilgisini paylaşan Hochul, "Ekibimle birlikte daha fazla aşı tedarik etmek, testleri artırmak ve halkı salgın sırasında nasıl güvende kalacakları konusunda sorumlu bir şekilde eğitmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), dün New York eyaletinde 1345 maymun çiçeği vakası tespit edildiğini bildirmişti.

Vaka sayısında New York'u Kaliforniya izliyor; eyalette şimdiye dek 799 vaka kaydedildi.

Etiketler mçv maymun çiçeği virüsü abd amerika new york
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