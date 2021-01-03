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  3. 03 Ocak 2021 17:01

ABD'de meydana gelen kaza 9 can aldı!

ABD'nin California eyaletinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de meydana gelen kaza 9 can aldı!
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Yetkililer, 1 Ocak Cuma günü California eyaletine bağlı Fresno kentinde karşı yönden gelen iki aracın kafa kafaya çarpıştığını duyurdu.

Kazada, araçlardaki, 7'si çocuk toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.

Fresno polisi, kazanın Avenal Daniel Luna isimli şoförün kullandığı aracın kontrolü kaybetmesi ve karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Kazanın ardından her iki araç da alev alırken, Luna'nın çarpığı araçtan 7'si çocuk 8 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

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