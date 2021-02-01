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  3. 01 Şubat 2021 18:23

ABD'de polis dehşeti! 9 yaşındaki çocuğa biber gazı sıkıp kelepçelediler!

ABD’nin New York eyaletinde polisin, 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkıp kelepçeleyerek gözaltına aldığı görüntüler infial yarattı.

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Rochester Emniyet Müdürü Cynthia Herriott-Sullivan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada durup size 9 yaşındaki bir çocuğa biber gazı sıkılmasının gerekli olduğunu söylemeyeceğim" ifadelerini kullanarak şeffaflık sözü verdi. Komiser yardımcısı Andre Anderson, kız çocuğunun kendisini ve annesini öldürmek istediğini söylediğini ifade etti. Anderson, polis memurlarının çocuğu hastaneye götürebilmek polis arabasına bindirmeye çalıştıklarını belirtti.

Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren, gözaltına alınan çocuğun kendisine 10 yaşındaki kızını hatırlattığını söyleyerek, “Size bir anne olarak bu videonun görmek isteyeceğiniz bir şey olmadığını söyleyebilirim. Bu, hiçbirimizin haklı çıkarmak isteyeceği, haklı çıkarabileceği bir şey değil, değiştirmemiz gereken bir şey” dedi.

Kız çocuğunun hastaneye kaldırıldığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

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