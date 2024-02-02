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ABD'de tarım dışı istihdamda beklenti aşıldı

ABD'de tarım dışı istihdamda beklenti aşıldı
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ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Piyasaların merakla beklediği ABD verisi açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tarım dışı istihdam ocak ayında 353 binle beklentilerin çok üzerinde arttı. Beklenti artışın 180 bin olmayı yönündeydi.

Ülkede işszilik oranı yüzde 3,7'de sabit kaldı. İşsizliğin yüzde 3,8'e yükselmesi bekleniyordu.

İş gücüne katılım Ocak ayında yüzde 62,5 seviyesinde değişiklik göstermedi.​

ABD'de ortalama saatlik ücretler ocakta yüzde 0,6 seviyesine yükseldi.​ Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.

Verinin ardından altın fiyatları gerilerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,98'e yükseldi.

VERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Tarım dışı istihdam verisi ABD ekonomisinde iş gücü piyasalarının durumuna ilişkin bilgi vermesi açısından yakından takip ediliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiyi soğutma çabaları neticesinde tarım dışı istihdamdaki artışın yavaşlamasını bekliyor. İstihdam piyasasındaki soğumanın gecikmesi faizde aşağı yönlü adımın da ötelenmesi anlamına geliyor.

Piyasalarda Fed'in mart ayında faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakması bekleniyor. CME Tool verilerine göre, mayıs ayında 25 paz puanlık faiz indirimine yüzde 65,3 ihtimal veriliyor.

Etiketler abd tarım istihdam
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