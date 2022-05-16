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ABD'den Biden'a kötü haber: Onay oranı en düşük seviyede

ABD'den Biden'a kötü haber: Onay oranı en düşük seviyede

Rekor kıran enflasyon ve zamların suçlusu olarak Ukrayna'ya operasyon düzenleyen Rusya'yı göstermeye çalışan ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir ankete göre mevcut durumda ABD halkının sadece yüzde 39'unun onayını alabildi.

Rekor kıran enflasyon ve zamların suçlusu olarak Ukrayna'ya operasyon düzenleyen Rusya'yı göstermeye çalışan ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir ankete göre mevcut durumda ABD halkının sadece yüzde 39'unun onayını alabildi.

ABD'de NBC News tarafından yapılan bir ankete göre Başkan Joe Biden'ın kamuoyu nezdindeki onay oranı yüzde 39'a düştü. Bu da Biden'ın göreve başladığı Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördüğü manasına geliyor.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, katılımcıların yüzde 56'sı yönetimin politikalarından genel olarak memnun olmadığını belirtti, yüzde 75'i de ülkenin yanlış yönde ilerlediğini düşünüyor.

Biden'ın koronavirüs pandemisiyle mücadelesi ABD'lilerin yüzde 59'unun takdirini toplasa da ekonomi alanındaki performansına verilen onay yüzde 33'te kaldı.

Yükselen enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısındaki adımları ise katılımcıların yalnızca yüzde 23'ü tarafından olumlu bulundu.

Yüzde 41'lik kesim de Ukrayna'daki kriz nedeniyle alınan önlemlerden memnun olduğunu söyledi.

Etiketler biden abd
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