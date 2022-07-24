ABD'den skandal PKK/YPG paylaşımı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) resmi Twitter hesabından PKK/YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınladı.

Türkiye'nin Suriye'deki terör unsurlarına yönelik operasyonları sürerken ABD'den skandal bir paylaşım geldi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Cuma günü ile etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınladı.

Skandal mesajda öldürülen teröristler için 'kritik savaşçılardı' ifadesini kullandı.

CENTCOM'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk (Ciyan Afrin) 2 kadın savaşçı ile birlikte 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü.'

Salwa, 2017'den bu yana, IŞİD'e karşı savaşan güçleri yöneten eden kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz.'

'ABD'NİN DERDİ MİT'İN BAŞARISI VE FIRAT'IN DOĞUSU'

ABD'nin bu hamlesini CNN Türk yayınında yorumlayan Dr. Eray Güçlüer de dikkat çeken tespitlerde bulundu.

ABD'nin taziye mesajı için 'Bu ifadelerle psikolojik bir mesaj verilmeye çalışılıyor ama başka bir boyutu da var' diyen ve MİT'in terörle mücadeledeki başarılı operasyonlarına değinen Güçlüer şunları söyledi;

'ABD'nin mesajı aslında bir anlamda da MİT'e. MİT'in bu başarısından rahatsızlık duyuyorlar. Bahsettikleri bölgeler de Fırat'ın doğusunda kalan bölgeler; Kamışlı ve Ayn El Arab. Bu bölgeler ABD'lilerin kontrolündeki PYD-PKK unsurlarını olduğu yer. Türkiye'nin operasyon öncelikleri arasında yer alan bölgelerden birisi burası. ABD 'Fırat'ın batısına (Rusya'nın olduğu) karışmıyorum ama doğusunda geçme. Orada benim örgütüm var' mesajı vermeye çalışıyor'

ABD'NİN DEAŞ BAHANESİ: FAYDALANABİLİR

ABD’nin Ortadoğu’dan sorumlu Savunma Bakanı Yardımcısı Dana Stroul geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Washington yönetiminin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenleyeceği olası bir askeri harekâta karşı olduğu bilgisine yer vermişti.

Washington’da bir etkinliğe katılan Stroul, Türkiye’nin olası bir askeri operasyonundan DEAŞ’ın faydalanabileceğini savunmuştu.

Suriye’nin kuzeyine yapılacak bir operasyonun bölgedeki ABD güçlerini tehlikeye atabileceğini belirten Stroul, DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonların da sekteye uğrayabileceğini öne sürmüştü.

Stroul açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Böyle bir operasyon ABD güçlerini, DEAŞ’a karşı küresel mücadeleyi riske atar ve Suriye’yi daha çok şiddetin içine çeker. Eğer baskı altında kalırsa, SDG başka ülkelerin himayesi altına girebilir. Suriye, Rusya ve hatta İran’la işbirliği yapabilir.'