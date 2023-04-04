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ABD’den Suriye'de operasyon: DEAŞ lideri öldürüldü

ABD’den Suriye'de operasyon: DEAŞ lideri öldürüldü
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ABD, dün Suriye'de düzenlenen askeri operasyonda eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın liderinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bugün bir duyuru yaparak, bölgede IŞİD’e karşı askeri bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Suriye’de gerçekleştirilen operasyon sonrasında Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri isimli IŞİD liderinin öldürüldüğü belirtildi.

Yetkililer al-Jabouri’nin IŞİD’in Avrupa’daki terör saldırılarının arkasındaki isim olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada teröristin IŞİD’in liderlik yapısında da üst sıralarda yer aldığının altı çizildi.

Etiketler abd amerika suriye asker operasyon deaş terör terörist
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