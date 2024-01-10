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ABD'li Bakan kansere yakalandı

ABD'li Bakan kansere yakalandı
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ABD Savunma Bakanı Llyod Austin’in kansere yakalandığı ve tedavi gördüğü açıklandı.

ABD’de hastaneye kaldırılması nedeniyle ülke yönetiminde krizi çıkan Savunma Bakanı Llyod Austin’in prostat kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

Austin’in tedavisinin sürdüğü Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, bakana aralık başında prostat kanseri teşhisi konulduğu açıklandı.

Austin’in 22 Aralık’ta hastaneye kabul edildiği, genel anestezi altında prostatektomi adı verilen bir cerrahi prosedüre tabi tutulduğu ifade edilen açıklamada, ameliyatın iyi geçtiği ifade edildi.

Bakanın ertesi gün taburcu edildiği ancak ameliyattan kaynaklanan şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı komplikasyonları üzerine 1 Ocak’ta tekrar hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ilk değerlendirmede Austin’in idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığı belirtildi.

Prostat kanserinin Amerikalı erkekler arasında en yaygın kanser olduğu, genel olarak her 8 erkekten 1’nin, siyahi Amerikalı erkekler arasında her 6 kişiden 1’nin etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

KRİZ ÇIKARMIŞTI

Ülkede Austin'in hastaneye kaldırıldığının geç duyurulması tartışma yaratmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

Savunma Bakanlığını izleyen medya kuruluşlarını temsil eden Pentagon Basın Topluluğu, Austin'in sağlık durumunun geç bildirilmesiyle ilgili endişelerini dile getirmiş, yapılan açıklamada, kamuoyunun bu gibi durumları bilmeye hakkının olduğu vurgulanarak, Pentagon'un kamuoyunu günler sonra bilgilendirmesi "rezalet" olarak nitelendirilmişti.

AA

Etiketler ABD savunma bakanı kanser Llyod Austin
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