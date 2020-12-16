ABD'li Senatör Graham'dan d,kkat çekenn açıklama: En felaket karar olabilir

Graham, Twitter hesabından, Trump döneminde çıkılan ve "İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA)" olarak bilinen nükleer anlaşmaya Joe Biden yönetiminin geri dönme planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"EN FELAKET KARAR OLABİLİR"

Bu anlaşmaya dönülmesine ilişkin bir tasarının yakın zamanda Senatoda oylanması için bir girişim olduğunu aktaran Graham, "Bu anlaşmaya geri dönmek, Orta Doğu'nun istikrarı için Biden yönetiminin alacağı en felaket karar olabilir. Senato bunu destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin bir karara varmalı." görüşünü paylaştı.



GRAHAM PARİS İKLİM ANLAŞMASI KONUSUNDA DA UYARDI

Graham, Senatonun Biden yönetiminin Paris İklim Anlaşması'na geri dönmesi konusunda da bir karara varması gerektiğini belirterek, "Şu anki haliyle, Paris İklim Anlaşması Çin ve Hindistan için büyük bir kazanç sağlıyor. Bu iki ülkenin karbondioksit yayılımı çok yüksek ancak anlaşma ile korunuyorlar." ifadesini kullandı.