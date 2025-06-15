İsrail’de OHAL süresi uzatıldı

İsrail'de olağanüstü halin 30 Haziran'a kadar uzatıldığı açıklandı.

İsrail'de olağanüstü hal (OHAL) ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı. İran’da ise tüm eğitim kurumlarının ikinci bir açıklamaya kadar tatil edildiği duyuruldu.

DHA