İsrail’de OHAL süresi uzatıldı
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İsrail'de olağanüstü halin 30 Haziran'a kadar uzatıldığı açıklandı.
İsrail'de olağanüstü hal (OHAL) ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı. İran’da ise tüm eğitim kurumlarının ikinci bir açıklamaya kadar tatil edildiği duyuruldu.
DHA
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