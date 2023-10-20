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AB'nin yeni hedefi Türkiye'den vize istemeyen ülkeler oldu

AB'nin yeni hedefi Türkiye'den vize istemeyen ülkeler oldu
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Türkiye'yi onlarca yıldır üyelik için kapısında bekleten, Schengen vizesi için zorluk üstüne zorluk çıkartan Avrupa Birliği şimdi de Türkiye'den vize istemeyen ülkeleri hedefine aldı.

Avrupa Birliği (AB), yasa dışı göçle mücadelede için her türlü önlemi almaya çalışıyor. Bu amaçla, özellikle Avrupa’da Schengen’e tabi olmayan ülkelere vizesiz girişi zorlaştırmak istiyor.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberie göre; komisyonun hedefinde, Arnavutluk ve Sırbistan gibi bazı Balkan ülkeleri var. Özellikle Sırbistan, Türkiye merkezli yasa dışı göç için önemli bir basamak olarak görülüyor. AB’ye göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Orta Doğu'daki gerilim sonrası Avrupa’nın güvenlik çemberinin sıkılaştırılması gerekiyor. 

Çarşamba günü Avrupa Parlementosu ile AB Komisyonu üyelerine sunulan yeni düzenleme, Avrupa ülkeleri açısından risklerin çok fazla artması durumunda, birlik dışındaki ülkelere tanınan vize muafiyetinin "kolayca askıya alınmasını" öngörüyor. 

Tasarı, AB ülkelerinin, gerekli gördükleri durumda, üçüncü ülkelere tanınan vizesiz seyahat hakkının, hızlı bir şekilde 36 aya kadar askıya almasına olanak tanıyor.  Komisyona göre, AB’nin Schengen vizesi istediği bazı ülkelerin vatandaşları, AB'nin vize istemediği bir başka ülkeye gidip, oradan da yasa dışı yollardan Avrupa’ya geçebiliyor.

Yaşa dışı göçmenler, örneğin Sırbistan’dan kaçak yollarla Macaristan'a, Hırvatistan'a ve Slovenya'ya geçerek AB sınırlarından içeri girebiliyor. Avrupa Birliği, aralarında Balkan devletlerinin de bulunduğu yaklaşık 60 ülkeye, 90 güne kadar vizesiz seyahat hakkı tanıyor. 

 

BBC Türkçe

Etiketler avrupa birliği ab Türkiye vize vize istemeyen ülkeler Türkiye'den vize istemeyen ülkeler
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