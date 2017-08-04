Acımasız adam hamile arkadaşını tekmeledi !
Önce aşırı sıcak, arkasından sel geliyor
Bilgisayar başında ölü bulunan çocuk intihar etmiş !
Öğrencilere verilecek devlet desteği yeniden belirlendi
Öğrencilere verilecek devlet desteği yeniden belirlendi
Araç sahipleri dikkat ! Başvuru süresi uzatıldı; kasko da bozulmayacak !
Araç sahipleri dikkat ! Başvuru süresi uzatıldı; kasko da bozulmayacak !
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi böyle görüntülendi
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi böyle görüntülendi
Çıplak hosteslerin rol aldığı reklam ortalığı karıştırdı
Çıplak hosteslerin rol aldığı reklam ortalığı karıştırdı
Lüks otomobil devine milyonluk dava ! Boğazı kesilmişti...
Lüks otomobil devine milyonluk dava ! Boğazı kesilmişti...
Dünyaca ünlü gökdelende yangın çıktı
Dünyaca ünlü gökdelende yangın çıktı
İsrail Başbakanı hakkında bomba iddia !
İsrail Başbakanı hakkında bomba iddia !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 04 Ağustos 2017 09:11

Acımasız adam hamile arkadaşını tekmeledi !

Hastanede bir sağlık personeli, tartıştığı hamile olan iş arkadşını acımadan tekmeledi.

A+ A-

Şili’de hastanede bir sağlık personeli, tartışma sırasında hamile olan iş arkadaşının karnını tekmeledi. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Şili’nin liman şehirlerinden biri olan Valparaiso’da bir hastanede akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Bir hastanede çalışan sağlık personeli, hamile olan iş arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kadının saçından tutan görevli, onu kapıya çarptı ardından da itti. Korkusundan hiçbir karşılık veremeyen kadın ise saçlarına adamın elinden kurtarmaya çalıştı. Hamile kadın, yerdeki çantaları alıp gitmek için harekete geçtiğinde ise adam kadının karnına sert bir tekme attı. Kadını hastanenin güvenlik görevlileri kurtarırken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edilirken, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı İl Müdürü Waleska Castillo, kadının avukatını arayarak gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı yapabileceklerini aktardığı öğrenildi. Hamile kadının şikayetçi olduğu da belirtilirken karnındaki bebeğin sağlık durumu hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İHA

devlet hastanesi , tekme , kavga , hamile , şili
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM