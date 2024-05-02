Başıboş sokak köpekleri bir can daha aldı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tarlada başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 72 yaşındaki Ş.A. soğan başağı toplamak için tarlaya gitti. Bir süre sonra başıboş köpekler A.’ya saldırdı. Köpeklerden kaçamayan yaşlı kadın, yaklaşık 20 dakika boyunca saldırıya maruz kaldı. Tarla sahibi tarafından parçalanmış halde bulunan Ş.A.’ın cansız bedeni, olay yerine gelen ambulansla önce İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna, ardından da Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

KÖYLÜLER KÖPEKLERİN TOPLANMASINI İSTİYOR

Yaşlı kadının köpekler tarafından parçalandığı köyde ise vatandaşlar tedirgin. Ş.A.'ın köpekler tarafından saldırıya uğradığı tarlayı görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabirleri de köpekler tarafından kovalandı. Köpekleri olay yerinden köylüler uzaklaştırdı.

Köy sakinlerinden A.A., “Burada komşumuz soğan toplarken köpeklerin saldırısına uğramış. Kimsenin haberi olmamış. Sabah 7 gibi köylüler buluyor. 6 çocuğu vardı. Burada köpekler evlerde var ama bağlanmıyor. Bağlanması lazım ve sokaktaki köpekler toplansın” diye konuştu.

B.K. ise küpesi olmayan köpeklerin toplanmasını istediğini kaydederek, “Bu benim de başıma gelebilir. Ben de gece geziyorum benim de başıma gelebilirdi. Kimliksiz köpekler toplansın. Buraya su, elektrik makbuzu yazmaya gelenler bile başıboş köpekler yüzünden evlere giremiyor” diye konuştu.

İHA