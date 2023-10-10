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Adaylığını ilan eden Kennedy'e kardeşlerinden büyük şok!

Adaylığını ilan eden Kennedy'e kardeşlerinden büyük şok!
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ABD'de başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olacağını duyuran Robert ‘Bobby’ Kennedy Jr’ın dört kardeşi, Kennedy'nin adaylığını desteklemediklerini açıkladı.

ABD Eski Başkanı John Kennedy’nin kendi gibi suikaste kurban giden kardeşi Robert ‘Bobby’ Kennedy’nin 11 çocuğundan biri olan Robert ‘Bobby’ Kennedy Jr, 2024 ABD Başkanlık Seçimleri’nde önce Demokrat Parti’den adaylığını açıklamış ancak dün seçimlere bağımsız aday olarak katılacağını duyurmuştu. Bobby Kennedy Jr’ın dört kardeşi olan Rory, Kerry, Joseph ve Kathleen Kennedy bu karar hakkında açıklama yaparak Biden'a karşı yarışmanın ülke için tehlike yaratacağını vurgulayıp şu ifadelere yer verdi;  

“Bobby babamızla aynı ismi paylaşıyor olabilir, ancak aynı değerleri, vizyonu ya da yargıları paylaşmıyor. Bugünkü açıklama bizim için derin bir üzüntü kaynağıdır. Adaylığını kınıyor ve ülkemiz için tehlikeli olduğuna inanıyoruz.”

DHA

Etiketler abd Robert Bobby Kennedy başkan adayı
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