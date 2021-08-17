Afgan gazeteci gözyaşlarına boğuldu: Bayrağımı indirdiler

Taliban'dan kaçmak için hayatlarını tehlikeye atan Afganların görüntüleri yürek burkarken Afgan gazeteci tüm dünyanın önünde gözyaşlarına boğuldu.

Tüm dünya Afganistan'da yaşanan gelişmeleri korkuyla izlerken seslerini duyurmak isten Afganların yardım çığlıkları ve ülkelerindeki durumla ilgili sözleri başta sosyal medya olmak üzere tüm basında büyük ilgi görüyor.

Nazira Karimi, yıllar önce Taliban'ın zulmünden kaçarak ABD'ye yerleşmiş bir gazeteci. Başkent Washington'da görevli bir muhabir olan deneyimli gazetecinin Pentagon tarafından düzenlenen brifingdeki sorusu ve gözyaşları içinde söyledikleri bir anda gündeme oturdu.

KARİMİ: BAYRAĞIMI İNDİRDİLER

Pentagon sözcüsü John Kirby'nin verdiği brifing sırasında üzerinde Afganistan bayrağı olan maskesini yüzünden çıkararak söz alan Nazira Karimi, yüzündeki bayraklı maskeyi çıkarıp elinde tutarken "Bu benim ülkemin bayrağı, bayrağımı indirdiler. Afgan kadınlar çok üzgün. Hiçbirimiz Taliban'ın ülkeyi bir günde ele geçirmesini beklemiyorduk" dedi.

"EŞREF GANİ NEREDE?"

Gözyaşlarına boğulan deneyimli gazeteci "Kendi bayraklarını astılar. Herkes çok üzgün. Benim Cumhurbaşkan'ım nerede? Eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani şu anda nerede?" sorusunu sordu.



Karimi dünyayı şoke eden sözlerine "Bir cumhurbaşkanımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Afganlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Afganistan'da kadınlar birçok başarı elde etmişti, ben birçok başarı elde etmiştim. 20 yıl önce Taliban'dan kaçtım ve şimdi tekrar başladığımız yere döndük. Eşref Gani nerede? Afgan halkına cevap vermek zorunda!" ifadeleriyle devam etti.

Afgan yönetmen dünyaya yardım çağrısı yapmıştı! Kurtarıldıktan sonra Türkiye’ye teşekkür etti

Karimi'nin canlı yayında sarf ettiği bu sözler ve döktüğü gözyaşları tüm dünyada manşet olurken sosyal medyada en çok paylaşılan gündem maddelerinden de biri haline geldi.