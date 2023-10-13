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Afganistan'da cuma namazı kana bulandı: 17 ölü, 20 yaralı

Afganistan'da cuma namazı kana bulandı: 17 ölü, 20 yaralı
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Afganistan'da bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 17 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Pol-e-Khomri şehrindeki bir camide cuma namazı sırasında gerçekleştirilen saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

17 ÖLÜ, 20 YARALI
Afganistan'ın kuzeyindeki Baghlan vilayetinin Pol-e-Khomri şehrindeki bir camide cuma namazı sırasında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Baghlan Bilgi ve Kültür Dairesi Direktörü Mustafa Haşimi, "İmam Zaman Cami'de patlama meydana geldi, ölü ve yaralılar var" ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler afganistan bombalı saldırı cami
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