Airbnb evinde gizli kamera skandalı! Genç kız ifşa etti

ABD’de Airbnb aracılığıyla ev kiralayan bir kadın, banyoya gizli kamera yerleştirildiğini fark etti. Kendisinin çıplak görüntülerinin kaydedildiğini ifade eden kadın şikayetçi oldu.

Airbnb, bir TikTok kullanıcısının kiraladığı evde banyoda gizli bir kamera bulması üzerine soruşturma başlattı.

Kullanıcı, “Jjacksparrow” adlı hesapta paylaştığı videoda, ev sahibinin banyodaki bir cihazın içinde bir kamera yerleştirdiğini ve bunun sonucunda kendisini çıplak olarak kaydedildiğini öğrendiğini söyledi.

Olay, ABD’nin Michigan eyaletinde gerçekleşti. Kullanıcı, Airbnb’nin ev sahibini kınadığını ve konaklama sitesinin kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti.

Airbnb, “hiçbir şekilde izin verilmeyen” bir uygulama olduğunu belirterek, gizli kamera kullanımını kesin bir şekilde yasakladığını açıkladı.

Şirket ayrıca, “Konuk güvenliği bizim önceliğimizdir ve bu olayı şiddetle kınıyoruz. İncelememiz devam ediyor ve ilgili tüm tedbirleri alacağız” dedi.

Airbnb, konaklama yerlerinin güvenliğini sağlamak için 2018 yılında 10 milyon dolarlık bir fon oluşturdu ve ev sahiplerinin konuklarını izlemelerini engelleyen sistemler kullanıma sundu.