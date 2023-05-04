  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Airbnb evinde gizli kamera skandalı! Genç kız ifşa etti

Airbnb evinde gizli kamera skandalı! Genç kız ifşa etti

Airbnb evinde gizli kamera skandalı! Genç kız ifşa etti
Güncelleme:

ABD’de Airbnb aracılığıyla ev kiralayan bir kadın, banyoya gizli kamera yerleştirildiğini fark etti. Kendisinin çıplak görüntülerinin kaydedildiğini ifade eden kadın şikayetçi oldu.

Airbnb, bir TikTok kullanıcısının kiraladığı evde banyoda gizli bir kamera bulması üzerine soruşturma başlattı.

Kullanıcı, “Jjacksparrow” adlı hesapta paylaştığı videoda, ev sahibinin banyodaki bir cihazın içinde bir kamera yerleştirdiğini ve bunun sonucunda kendisini çıplak olarak kaydedildiğini öğrendiğini söyledi.

Olay, ABD’nin Michigan eyaletinde gerçekleşti. Kullanıcı, Airbnb’nin ev sahibini kınadığını ve konaklama sitesinin kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti.

Airbnb, “hiçbir şekilde izin verilmeyen” bir uygulama olduğunu belirterek, gizli kamera kullanımını kesin bir şekilde yasakladığını açıkladı.

Şirket ayrıca, “Konuk güvenliği bizim önceliğimizdir ve bu olayı şiddetle kınıyoruz. İncelememiz devam ediyor ve ilgili tüm tedbirleri alacağız” dedi.

Airbnb, konaklama yerlerinin güvenliğini sağlamak için 2018 yılında 10 milyon dolarlık bir fon oluşturdu ve ev sahiplerinin konuklarını izlemelerini engelleyen sistemler kullanıma sundu.

Etiketler airbnb gizli kamera skandal genç kadın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hem motorine hem de benzine yeni indirim geliyor
Dün ''arkamdan konuşan arkama konuşsun'' dedi, bugün kalça dansıyla sosyal medyayı yıktı
Seçime günler kala Hulusi Akar hakkında sürpriz iddia
Türkiye'nin gelir dağılımı istatistikleri açıklandı: Zenginler daha da zenginleşti
Mayıs ayında kar sürprizi... Her yer bembeyaz oldu!
Bakan Soylu'dan şok iddia: ''Millet İttifakı'nın ses kaydı elimizde''
İslam Memiş'ten altında çifte rekor sonrası kritik uyarı
Elon Musk'ın son çılgın projesi belli oldu: Trafik sorunu tarih oluyor!
AK Partili Yavuz: ''Yüksek Seçim Kurulu bunu yaparsa bedeli ağır olur!''
İstanbul'da 18 ilçede elektrik kesintisi