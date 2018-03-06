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  3. 06 Mart 2018 14:27

Akdeniz'de kriz çıkartacak iddia ! ABD donanması koruyacak

Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama gerilimi devam ederken, ABD'li şirkete ait sondaj gemileri 10'uncu parselde çalışmalara başlayacak. Gemilerin ABD donanması tarafından korunacağı öne sürüldü.

Akdeniz'de kriz çıkartacak iddia ! ABD donanması koruyacak
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ABD'li Exxon Mobile şirketine ait araştırma gemilerinin, kısa süre içinde Akdeniz'e konuşlanması ve sondal çalışmalarına başlaması bekleniyor. 

NTV'nin aktardığına göre, 10. parselde sondaj öncesinde yapılacak araştırmalar sırasında, söz konusu gemileri ABD donanmasına bağlı 6. Filo'nun koruyacağı iddia edildi. Ancak söz konusu iddia henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.

Rus Sputnik haber ajansı ise ABD'li şirketin Kıbrıs açıklarına gönderdiği araştırma gemilerine Amerikan donanmasından 6. Filo'nun eşlik ettiğini ve 6. Filo'nun Kıbrıs açıklarında olduğunu idda etti. 

10. parsel; Türk kıta sahanlığı içinde yer almıyor. Ancak Rumların Kıbrıs açıklarında tek taraflı sondaj girişimleri Türk tarafının tepkisini çekiyor.,

Türk savaş gemileri geçtiğimiz ay içinde İtalyanların enerji devi Eni’nin sondaj gemilerini durdurmuştu. Türkiye, Rumların sondaj yapmayı planladığı Gazimağusa açıklarındaki 3. parseli deniz trafiğine kapatan denizcilik bildirisi Navtex’i 10 Mart’a kadar uzatmıştı.

 

akdeniz , abd , filo
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