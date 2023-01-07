Aldatan eşe ölümüne takip! İnanılmaz görüntüler

Singapur'da yaşanan olayda, kendisini bir araç içerisinde aldatan eşini suç üstü yakalayan bir kişi arabanın ön camına atladı ve yarım saat boyunca kaçmak isteyen 2 sevgilinin aracının üzerinde seyahat etti.

Singapur’da yaşanan ilginç anlar ülke basınında geniş yankı uyandırdı. 27 yaşındaki Desmond Koh isimli bir adam karısının kendisine ihanet ettiğinden şüphelenerek onun her adımını takip etmeye başladı. Eşinin kendisini takip ettiğinden haberi olmaya kadın ise sevgilisiyle buluşmak için onun arabasına gitti. İkilinin arabada yakınlaştığı anlarda ihanete uğrayan koca ortaya çıktı ve bir anda arabanın ön camına atladı. Cama vurarak eşinin ve sevgilisinin araçtan inmesini isteyen adam, arabanın çalışmasıyla şoke oldu.

İhaneti gören öfkeli eşin gazabından kaçmak isteyen ikili aracı çalıştırarak Koh’un ön camdan düşmesini istedi. 30 dakika boyunca devam eden sürüşün sonunda Koh aracın ön camına tutunmayı başardı. Eş ve sevgili arasında başlayan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine devreye polisler girdi. Her iki adam da tutuklandı.

Koh, 11 hafta hapis cezasına çarptırıldı ve iki yıl boyunca herhangi bir araç kullanmaktan men edildi. Eşinin sevgilisi ise beş yıl boyunca herhangi bir araç kullanmaktan men edildi ve 10 bin SGD (yaklaşık 140 bin TL) kefalet ödedikten sonra serbest bırakıldı.