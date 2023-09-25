Aliyev'den Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "'Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır' dediniz. Bu hem gerçektir hem de uluslararası hukuka tamamen uygun bir açıklamaydı. Bu açıklamalar kardeşliğimizin bir ifadesidir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine geldiği Nahçıvan'da temaslarını sürdürüyor. Nahçıvan'da Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının temel atma töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi.

"KARDEŞLİK İLİŞKİLERİMİZİN TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR OLAYDIR"

İlk sözü alan Aliyev, Erdoğan'ın Nahçıvan'ı ikinci kez ziyaret ettiğini belirterek, "Ziyarette imzalanan belgeler Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesine hizmet edecek. Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının inşası kardeşlik ilişkilerimizin tarihinde önemli bir olaydır ve ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracaktır. Nahçıvan'ın enerji güvenliği büyük ölçüde sağlanacak" ifadelerini kullandı.

"GELECEK YILIN SONUNA KADAR TAMAMLANACAK"

Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun kapasitesinin genişletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Aliyev, "Önümüzdeki aylarda bu hattın kapasitesinin 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarılacağını bildirdim. Azerbaycan'ı Nahçıvan'a ve Türkiye'ye bağlayan demiryolunun inşaatı da başarıyla sürüyor. Azerbaycan topraklarındaki çalışmaların büyük olasılıkla gelecek yılın sonuna kadar tamamlanacak" dedi.

"BU AÇIKLAMALAR KARDEŞLİĞİMİZİN BİR İFADESİDİR"

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni güçlere karşı başlattığı terörle mücadele operasyonu sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na katıldığını belirten Aliyev, "Orada dünyanın en yüksek kürsüsünden Azerbaycan devletinin çıkarlarını ifade eden açıklamalar yaptınız, adil açıklamalar yaptınız, uluslararası hukuka dayalı açıklamalar yaptınız, 'Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır' dediniz. Bu hem gerçektir hem de uluslararası hukuka tamamen uygun bir açıklamaydı. Bu açıklamalar kardeşliğimizin bir ifadesidir" dedi.