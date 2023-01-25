Almanya, Ukrayna'ya tank gönderecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Leopard tankları gönderileceğini açıkladı.

Almanya hükümeti sözcüsü Steffen Hebestreit ise yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya ilk adımda askeri stoklardan ilk aşamada 14 tane olmak üzere 2 tabur Leopard 2 tankı sağlayacağını söyledi.

Hebestreit, Ukrayna askerlerinin Almanya'daki eğitimine yakında başlanacağını ve Almanya'nın Ukrayna'ya lojistik ve mühimmat sağlayacağı da sözlerine ekledi.

Bununla birlikte, sözcü üçüncü ülkelerin ellerindeki Leopard 2 tanklarının da Ukrayna'ya gönderilmesinin onaylandığını açıkladı.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı ağır silahlar tedarik etmesi konusunda Almanya üzerindeki baskı geçtiğimiz günlerde artmıştı. Alman yapımı Leopard 2 ana muharebe tankları, Ukrayna'ya destek tartışmalarının odak noktası haline gelmişti.

Almanya, ayrıca Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın yanı sıra Polonya gibi bazı NATO müttefikleri tarafından Kiev'e Leopard 2 tankları tedarik edilmesine izin verilmesi konusunda da yoğun bir baskı altında idi. Alman hükümeti, aylarca tankları tedarik etmekten veya diğer NATO ülkelerinin bunu yapmasına izin vermekten kaçınmıştı.

LEOPARD 2 TANKLARI HAKKINDA

60 ton ağırlığında, yaklaşık 10 metre uzunluğunda olan Leopard 2, dünyanın en iyi muharebe tanklarından biri olarak kabul edilirken, Alman yapımı tanklar, Ukrayna'ya destek tartışmasının odak noktası haline geldi.

Afganistan ve Suriye'de kullanılan Leopard tanklarının yaklaşık üçte ikisi hala Avrupa'da bulunuyor. Leopard 2'nin bakım ve onarımının diğer tanklara göre kolay olduğu ifade ediliyor.

En başarılı modern tasarıma sahip olan Leopard 2, Batı Almanya'da üretildiği 1979'dan beri hem ülke içinde hem de dışındaki birçok silahlı kuvvetin hizmetinde sayısız modernizasyondan geçti.

UKRAYNA 100 TANKA İHTİYAÇ DUYUYOR

Leopard 2 tanklarının Ukrayna'daki savaşta önemli bir etkiye sahip olması için yaklaşık 100 tanka ihtiyaç duyuluyor. Bunun için Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna'ya tedarik edilmek üzere bir tank havuzu oluşturulması gerekiyor.

Dünya çapında 20 ülke, Almanya'da üretilen modern Leopard 2 tanklarına sahip. Satış sözleşmesine göre, Ukrayna'ya herhangi bir Leopard tank teslimatı için hangi ülke olursa olsun Alman hükümetinden onay alması gerekiyor

Rusya-Ukrayna savaşının ardından silah alımlarını ve askeri hazırlıklarını agresif bir şekilde artıran Avrupa ülkeleri, böylelikle Ukrayna'ya Rusya'ya karşı direnişinde yardımcı olmayı amaçlıyor.

Avrupa Savunma Ajansı'na göre, kıtanın askeri harcamaları, 2021'de önceki yıla göre yüzde 6 artışla 231 milyar dolara yükselerek art arda 7 yıl artış kaydetti.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ TANE LEOPARD TANKI BULUNUYOR?

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) verilerine göre, Almanya Silahlı Kuvvetleri Bundeswehr, bazı eski Leopard tanklarını (Leopard 1 ve2A4 tipi) emekliye ayırdı ve bazılarını da başka ülkelere gönderdi. Bundeswehr'de yeni modellerden yaklaşık 320 adet bulunuyor.

Danimarka ordusu 15'i 2A7V tipi olmak üzere 44 tane, henüz NATO üyesi olmayan Finlandiya da 200 civarında Leopard 2 tankına sahip.

Yunanistan silahlı kuvvetlerinin hizmetinde 170 2A4 tipi eski Leopard tanklarından 183 adet, 2A6HEL tipinden ise 170 adet bulunuyor

Hollanda'nın Almanya'dan kiraladığı 18 adet 2A6 tipi Leopard tankı, Aşağı Saksonya'daki Bergen-Hohne'de konuşlanıyor.

Norveç, 2001 yılında Hollanda'dan 52 adet kullanılmış Leopard 2A4 satın aldı. Bunlardan 16'sı yedek parça olarak kullanılıyor.

Polonya, 2A4 ve 2A5 versiyonlarında ve modernize edilmiş PL versiyonunda 247 Leopard ana muharebe tankına sahip bulunuyor.

Portekiz silahlı kuvvetlerinin hizmetinde 37 Leopard 2A6 tip Leopard tankı yer alırken, İsveç'in 120'den fazla Leopard tankına sahip olduğu biliniyor.

Slovakya'da 1 Leopard tankı bulunuyor. 2023'ün sonuna kadar da 14 yeni siparişin teslim alınması bekleniyor.

İspanya, 108'i eski 2A4 tipi olmak üzere toplamda 327 tanka sahip.

1 Leopard tankı bulunan Çekya, 13 sipariş verdi.

12 Leopard tankı olan Macaristan'ın, bu yıl 44 yeni Leopard 2A7 tankı teslim alması bekleniyor.

IISS rakamlarına göre, Türkiye'de ise 316 Leopard tankı bulunuyor.

Bu arada, Leopard tankına sahip olmayan ülkeler arasında Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Fransa, İzlanda, İtalya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, Slovenya, İngiltere ve Güney Kıbrıs yer alıyor.