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Almanya'da dolu kabusu: 1 kişi öldü

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Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinde şiddetli fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi, 1 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Worms kentini şiddetli fırtına ve yağış vurdu. Fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrilirken, araçlarda hasar oluştu. Caddelerde ve binaların bodrum katlarında su baskınları meydana geldi. Kentin bazı noktalarında ise dolu yağışı etkili oldu. Yollar dolu yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, kent sakinleri bir günde kışı yaşadı. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye teşkilatı fırtınayla ilgili yaklaşık 120 çağrıya yanıt verildiğini açıkladı.

İHA

Etiketler almanya fırtına dolu ölüm
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