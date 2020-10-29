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  3. 29 Ekim 2020 22:05

Almanya’da otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir otomobilin yol kenarındaki bir gruba dalması sonucunda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Almanya’da otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
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Kaza, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Essen kentinin batısındaki Kempen bölgesinde meydana geldi. Alman medyası, bir otomobilin kaldırım kenarındaki bir grup insana çarptığını duyurdu. Kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kaza yerine ambulans helikopter gönderildiği ifade edildi.

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