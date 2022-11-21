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Almanya'dan Polonya'ya destek teklifi

Almanya'dan Polonya'ya destek teklifi
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Almanya, Polonya sınırına geçen hafta düşen füzenin ardından bu ülkenin hava sahasının güvenliğinin sağlanması konusunda Varşova’ya destek verme vaadinde bulundu.

Euronews'in haberine göre; Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, “Polonya’nın hava sahasının güvenliğinin Eurofighter savaş uçaklarımızla ve Patriot savunma sistemimizle sağlanması için yardımda bulunmayı teklif ettik.” dedi.

Almanya’nın Patriot savunma sistemlerinin bir bölümünü daha önce Slovakya'da konuşlandırdığını kaydeden Savunma Bakanı Lambrecht, Berlin'in bu sistemleri en az 2023'ün sonuna kadar bu ülkede tutmayı planladığını bildirdi.

Polonya teklife sıcak bakıyor

Bu arada Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkeye Almanya'dan gelen Patriot füze savunma sistemi yerleştirme teklifine sıcak baktıklarını belirterek, "Bugünkü telefon görüşmesinde sistemin Ukrayna sınırına konuşlandırılmasını önereceğim." dedi.

Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu teklifin Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'ten geldiğini kaydetti.

Etiketler almanya destek
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