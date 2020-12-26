  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 26 Aralık 2020 11:24

Almanya'nın Türk bölgesinde silahlı çatışma! Yaralılar var

Almanya’nın başkenti Berlin bu sabah güne silah sesleriyle uyandı. Türk nüfusunun da yoğun olarak bulunduğu Kreuzberg bölgesinde bir grup arasında silahlı tartışma çıktığını açıkladı.

Almanya'nın Türk bölgesinde silahlı çatışma! Yaralılar var
A+ A-

Almanya’nın başkenti Berlin bu sabah güne silah sesleriyle uyandı. Terör saldırısı paniği yaşanan bölgede işin aslı kısa süre sonra anlaşıldı.

Berlin polisi, Türk nüfusunun da yoğun olarak bulunduğu Kreuzberg bölgesinde bir grup arasında silahlı tartışma çıktığını açıkladı.

ÜÇÜNÜN DURUMU AĞIR

Olayın terör ya da siyasi bağlantısı bulunmadığı belirtilirken, çatışmada dört kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken üç kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis soruşturmasını sürdürürken, olaya karışan kişilerin kimliklerini açıklamadı.

çatışma , gurbetçi , almanya , Türk , Türkler , Türk nüfusu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM